Требуется выполнить HTML-верстку одного блока для сайта. Подробные инструкции и требования будут предоставлены позже. Ожидается качественная работа с соблюдением стандартов верстки.
Доработка верстки под макет
Есть макет в фигме. Есть верстка с недоработками. Нужно подвести недоработанную верстку под макет.
(В отклике просьба указывать цену за выполнение и время выполнения в часах)
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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