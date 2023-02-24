Доработка верстки под макет

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен35 заявок631 просмотр

Есть макет в фигме. Есть верстка с недоработками. Нужно подвести недоработанную верстку под макет.

(В отклике просьба указывать цену за выполнение и время выполнения в часах)

Figma
3 года назад
guest_16564408957622
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Kristina_Nemchen
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$50
4 дня
Отзыв недоступен.
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