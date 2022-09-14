Скопировать верстку с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок980 просмотров

Привет

Есть сайт пример, нужно скопировать верстку (скорее даже не скопировать текущую, а сверстать заново, что бы получилась такая же картинка как и на сайте пример), по сути сделать копию нужных разделов и выдать результат в html + css + js

Не использовать sass/gulp и тд

Интересуют исполнители только из РФ/РБ

С отзывами и репутацией

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ivansatana
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