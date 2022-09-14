Требуется обновить кроссбраузерную адаптивную верстку интернет-магазина на Opencart согласно макетам из Figma. Задача включает главную страницу, каталог, товар, корзину и инфо-страницы. Необходимы твердые знания HTML, CSS, JS, PHP и Opencart. Ожидается возможность быстрого старта и завершения проекта в течение 2-3 недель.
Скопировать верстку с сайта
Привет
Есть сайт пример, нужно скопировать верстку (скорее даже не скопировать текущую, а сверстать заново, что бы получилась такая же картинка как и на сайте пример), по сути сделать копию нужных разделов и выдать результат в html + css + js
Не использовать sass/gulp и тд
Интересуют исполнители только из РФ/РБ
С отзывами и репутацией
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