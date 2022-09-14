Переделать 3 странницы(переверстать)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок320 просмотров

Здравствуйте, разработчики,

Помогите решить задачу, задание срочное, но ничего сложного.

Требуется переверстать 3 странницы, макеты с дизайном есть.

Сайт на OpenCart.

Сроки всего 10 дней!

Пишите, подробности в ЛС

Opencart
3 года назад
sashaprofi
Александр 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

F-Lag
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$30
6 дней
Escrow
Дмитрий отлично справился с заданием, Все четко, 24/7 на связи Советую, буду обращаться еще!
Александр - прекрасная формулировка задачи + Т.З. Своевременная оплата, вежливая и уважительная коммуникация. С удовольствием поработаем еще, всем рекомендую

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