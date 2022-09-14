Требуется внести правки в HTML-верстку лендинга. Необходимо доработать существующие блоки и добавить новый контент. Файл с исходным материалом во вложении.
Верстка сайта на Webflow
3 страницы + много поп-апов. Анимации минимум.
В откликах просьба указывать опыт работы на Webflow и цену за час работы.
Ссылку на макет в Фигме скину.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо сверстать две простые страницы с попапом. Требования: использование методологии БЭМ, кроссбраузерность и адаптивность. Ожидается качественная HTML-верстка.Завершен3 года назад
- $40
Необходимо сверстать страницу по макету из Figma. Важно, чтобы код соответствовал заданным критериям, работа принимается только при соответствии. Использование системы сборки будет плюсом, так как проект планируется расширять. Ожидается ссылка на публичный репозиторий с выполненной работой.HTML-верстка18 заявокЗакрытнет даты
Требуются правки по верстке сайта на Next.js в соответствии с новым дизайном. Основное внимание уделяется первой странице, внутренние изменения минимальны. После выполнения данного заказа ожидаются аналогичные задачи по другим проектам. Набросок первой страницы будет предоставлен.HTML-верстка5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется адаптивная верстка страницы с использованием scss или sass. Необходимо соблюдать БЭМ, кроссбраузерность и принцип mobile first. Верстка должна быть семантической и валидной, без ошибок в консоли. Плавные анимации, отсутствие дерганности и сохранение структуры при замене изображений. Необходимо выполнить только верстку; интеграция на CMS будет выполнена отдельно. Макет будет предоставлен исполнителю.Завершен3 года назад
Необходимо переверстать проект, используя Tailwind, SCSS и Flexbox. Предполагается рефакторинг стилей из существующего CSS, размером 4000-5000 строк. Проект изначально написан на HTML, CSS, Bootstrap и JQuery. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом современных подходов к верстке.HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Необходимо провести аудит сайта bettersleep.pro для устранения двух проблем: найти и удалить файл с вирусом, который блокирует отправку через Gmail, и удалить лишний facebook pixel, не затрагивая код google tag manager. Задача включает сохранение функционала сайта и поиск по имени бывшего владельца 'redventures'.Завершен3 года назад
Требуется разработка публичной темы для Shopify Theme Store с нуля. Необходимо создать уникальную тему, основываясь на предоставленном дизайне. В отклике укажите почасовую ставку и оценку сроков выполнения проекта. Срок сдачи — 02.10.2022.HTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется HTML-верстка лендинга из макета Figma. Страница небольшая, содержит много повторяющихся элементов. Макет будет предоставлен кандидату. Срок выполнения - до 2 дней.Завершен3 года назад