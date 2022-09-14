Требуется разработка публичной темы для Shopify Theme Store с нуля. Необходимо создать уникальную тему, основываясь на предоставленном дизайне. В отклике укажите почасовую ставку и оценку сроков выполнения проекта. Срок сдачи — 02.10.2022.
Удалить facebook pixel с сайта, найти и удалить файл с malware
Есть сайт bettersleep.pro (состоящий из 6-7 маленьких html страниц), есть 2 проблемы:
1) гугл говорит, что на нем есть "вирус". думаю, какой-то файл из JS папки лишний)
Это проявляется при попытке переслать архив с исходниками через gmail (при попытке переслать этот файл, гугл говорит, чтов нем вирус), а так же при проверке архива через бесплатный сервис virustotal появляется сообщение, что там trojan
https://www.virustotal.com/gui/file/01569661d34e2f51b15a3894e01e1c5d1381d72341ebbe6836750f732bfbeda3?nocache=1
Задача 1 - нужно найти файл, из-за которого гугл так ругается и удалить его. Желательно, сохранив функционал сайта.
2) на сайте расположен наш код google tag manager. Через него подгружается наш facebook pixel.
Однако на сайте срабатывает еще и другой пиксель ФБ (вижу это через facebook pixel helper), скриншот тут - https://d.pr/i/QZlHDd
Нужно удалить код, который позволяет запускать чужой пиксель. Судя по имени события, которое видно на чужом пикселе в скриншоте, нужно начать поиски по имени бывшего владельца сайта "redventures"
Задача 2 - удалить чужой пиксель так, что бы остался наш код google tag manager на сайте.
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