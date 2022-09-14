Удалить facebook pixel с сайта, найти и удалить файл с malware

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки301 просмотр

Есть сайт bettersleep.pro (состоящий из 6-7 маленьких html страниц), есть 2 проблемы:

1) гугл говорит, что на нем есть "вирус". думаю, какой-то файл из JS папки лишний)

Это проявляется при попытке переслать архив с исходниками через gmail (при попытке переслать этот файл, гугл говорит, чтов нем вирус), а так же при проверке архива через бесплатный сервис virustotal появляется сообщение, что там trojan

https://www.virustotal.com/gui/file/01569661d34e2f51b15a3894e01e1c5d1381d72341ebbe6836750f732bfbeda3?nocache=1

Задача 1 - нужно найти файл, из-за которого гугл так ругается и удалить его. Желательно, сохранив функционал сайта.

2) на сайте расположен наш код google tag manager. Через него подгружается наш facebook pixel.

Однако на сайте срабатывает еще и другой пиксель ФБ (вижу это через facebook pixel helper), скриншот тут - https://d.pr/i/QZlHDd

Нужно удалить код, который позволяет запускать чужой пиксель. Судя по имени события, которое видно на чужом пикселе в скриншоте, нужно начать поиски по имени бывшего владельца сайта "redventures"

Задача 2 - удалить чужой пиксель так, что бы остался наш код google tag manager на сайте.

HTMLJavaScript
3 года назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Выбранный исполнитель

FandriX
19 лет
3 года в сервисе
Был
11 дней назад
3 года назад
$20
2 дня
Escrow
Андрей выручил меня с поиском вредоносного кода , а так же с html версткой. Справился за час, хотя я отводил на работу 2 суток. Очень ему признателен
Очень благодарен Евгению за интересное задание! Максимально подробное тз. Если бы не информация которую мне предоставил уважаемый, тогда бы, действительно затянулось на 2 дня(если не больше). Рекомендую заказчика!

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FandriX
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