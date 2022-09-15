Верстка лендинга из макета Figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен62 заявки858 просмотров

Здравствуйте!Нужно сверстать страницу небольшую.Много повторяющихся элементов, макет кину кандидату.Срок - до 2 дней!Оставляйте тг для связи

Figma
3 года назад
guest_16630733763345
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dzubenko_d
Дмитро 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$10
2 дня
Escrow
Работа сделана отлично, в указанный срок, даже раньше! Дмитрий постоянно был на связи и сделал все на уровне. Заинтересована в дальнейшем сотрудничестве. Однозначно РЕКОМЕНДУЮ
Отличный понимающий заказчик с конкретной целью. Рекомендую!

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