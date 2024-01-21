HTML вёрстка сайтов

Контактная информация:

VK

Telegram

Опыт работы:

- Разработка и поддержка веб-приложений, используя HTML, CSS и JavaScript.

- Опыт работы с Git для контроля версий и совместной работы с командой разработчиков.

- Создание адаптивной и кроссбраузерной верстки, используя HTML5, CSS3 и Bootstrap.

- Использование препроцессоров CSS, таких как Sass, для более эффективного написания стилей.

- Знание и использование методологии БЭМ для организации CSS кода.

- Опыт работы с фреймворком React и библиотекой Redux для разработки интерактивных пользовательских интерфейсов.

- Использование Ajax для асинхронной связи с сервером и обновления содержимого страницы без перезагрузки.

- Управление зависимостями проекта с помощью npm и сборка проектов с использованием инструментов Gulp.

- Верстка полученных дизайн-макетов в HTML и CSS.

- Использование JavaScript для добавления динамического поведения на страницы.

Образование:

- 2022-2023 - Московский Городской Открытый Колледж - Разработчик Веб приложений

Дополнительные навыки:

- Знание Java Script и работа с JSON API.

- Использование Firebase для создания и управления базами данных и аутентификацией пользователей.

Портфолио - ссылка на портфолио