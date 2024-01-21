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Опыт работы:
- Разработка и поддержка веб-приложений, используя HTML, CSS и JavaScript.
- Опыт работы с Git для контроля версий и совместной работы с командой разработчиков.
- Создание адаптивной и кроссбраузерной верстки, используя HTML5, CSS3 и Bootstrap.
- Использование препроцессоров CSS, таких как Sass, для более эффективного написания стилей.
- Знание и использование методологии БЭМ для организации CSS кода.
- Опыт работы с фреймворком React и библиотекой Redux для разработки интерактивных пользовательских интерфейсов.
- Использование Ajax для асинхронной связи с сервером и обновления содержимого страницы без перезагрузки.
- Управление зависимостями проекта с помощью npm и сборка проектов с использованием инструментов Gulp.
- Верстка полученных дизайн-макетов в HTML и CSS.
- Использование JavaScript для добавления динамического поведения на страницы.
Образование:
- 2022-2023 - Московский Городской Открытый Колледж - Разработчик Веб приложений
Дополнительные навыки:
- Знание Java Script и работа с JSON API.
- Использование Firebase для создания и управления базами данных и аутентификацией пользователей.
Портфолио - ссылка на портфолио