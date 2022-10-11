Качественная верстка сайта без поломок

Здравствуйте, меня зовут Даша, мне 22 год. Я веб-верстальщик.

Если Вы читаете эти строки, вероятно Вам нужен сайт или целевая веб-страница, он же лендинг.

Моя цель - выполнить Вашу работу качественно и в срок.

Мои навыки:

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, jQuery, Bootstrap)

- Интеграция любого масштаба с CMS ( Wordpress + Redux Framework)

- Разработка интернет-магазина на базе Woocommerce. Настройка, кастомизация.

Мои специализации:

- Landing Page (полный цикл работ)

- Верстка многостраничных сайтов

Почему Вам стоит заказать сайт у меня?

- 100% выполнение технического задания.

- Согласование после каждого этапа работы.

- Адаптивная верстка.

- Выполнение дополнительных работ по техническому заданию.

- Дорожу репутацией и вашим временим, поэтому соблюдаю оговоренные сроки и выполняю свою работу ответственно.

- Всегда на связи и открыта к диалогу.

Не делаю проекты, связанные с мошенническими схемами, оказанием интимных услуг, жестоким обращением с животными (опыты над животными, шубы из натурального меха и т.д.)

Гарантия моей работы — это возможность вносить бесплатно правки в течение недели.

Напишите мне, и я отвечу на все вопросы:

- E-mail: [email protected]

- Tel: +380682224142

- WhatsApp: +380682224142

- Telegram: @dashaeke

Буду рада знакомству и сотрудничеству! Хорошего дня!