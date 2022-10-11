Здравствуйте, меня зовут Даша, мне 22 год. Я веб-верстальщик.
Если Вы читаете эти строки, вероятно Вам нужен сайт или целевая веб-страница, он же лендинг.
Моя цель - выполнить Вашу работу качественно и в срок.
Мои навыки:
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, jQuery, Bootstrap)
- Интеграция любого масштаба с CMS ( Wordpress + Redux Framework)
- Разработка интернет-магазина на базе Woocommerce. Настройка, кастомизация.
Мои специализации:
- Landing Page (полный цикл работ)
- Верстка многостраничных сайтов
Почему Вам стоит заказать сайт у меня?
- 100% выполнение технического задания.
- Согласование после каждого этапа работы.
- Адаптивная верстка.
- Выполнение дополнительных работ по техническому заданию.
- Дорожу репутацией и вашим временим, поэтому соблюдаю оговоренные сроки и выполняю свою работу ответственно.
- Всегда на связи и открыта к диалогу.
Не делаю проекты, связанные с мошенническими схемами, оказанием интимных услуг, жестоким обращением с животными (опыты над животными, шубы из натурального меха и т.д.)
Гарантия моей работы — это возможность вносить бесплатно правки в течение недели.
Напишите мне, и я отвечу на все вопросы:
- E-mail: [email protected]
- Tel: +380682224142
- WhatsApp: +380682224142
- Telegram: @dashaeke
Буду рада знакомству и сотрудничеству! Хорошего дня!
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