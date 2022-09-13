berezzkaaa

⚙ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ

Привет!Меня зовут Даша, будем знакомыМне 21, путешествую и наслаждаюсь этим миром по полнойЗанимаюсь настройкой онлайн-школ, проведением вебинаров, сайтами и ботами разной сложности.Помимо технической составляющей - фриланс-модель, веду инстаграм-блог, провожу консультации по питанию, помогаю с визуалом в Instagram.Имею опыт в маркетинге, рекламе и бренд-менеджменте:год обучения в Европе - ISMA UNIVERSITYгод обучения в Стамбуле - BAHCESEHIR UNIVERSITY