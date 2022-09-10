К сожалению, данный исполнитель не выполнил свои обещания. Получив все деньги просто перестала отвечать на сообщения. На сколько я вижу, это не только у меня. Все историю переписки могу предоставить. А после сбора денег и невыполнения взятых обязательств просто удалилась из сервиса. Более того, через 2 недели после того, как данный исполнитель пропал, мой сайт оказался взломан, с использованием пердоставленных данных этому исполнителю, что заставило меня удалить сайт полностью. Будьте внимательны, пользователь: Оксана Кипень и ее муж имеют компанию по программированию в Киеве, не советую связываться.