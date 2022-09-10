Требуется сверстать одностраничный сайт с использованием HTML. Ожидается качественное исполнение и внимание к деталям. Подходите с примерами ваших работ.
Дизайн и верстка сайта на WP
Добрый день.
Необходимо сделать дмзайн и верстку для сайтан на WP, используя существующий плагин.
из страниц нужно:
Главная,
страница тура,
страница базы,
список (рубрика с базами и турами),
страница поиска
Выбранный исполнитель
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