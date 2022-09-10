Дизайн и верстка сайта на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка140 просмотров

Добрый день.

Необходимо сделать дмзайн и верстку для сайтан на WP, используя существующий плагин.

из страниц нужно:

Главная,

страница тура,

страница базы,

список (рубрика с базами и турами),

страница поиска

WordPress
3 года назад
rogua
Роман 
44 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
$500
21 день
К сожалению, данный исполнитель не выполнил свои обещания. Получив все деньги просто перестала отвечать на сообщения. На сколько я вижу, это не только у меня. Все историю переписки могу предоставить. А после сбора денег и невыполнения взятых обязательств просто удалилась из сервиса. Более того, через 2 недели после того, как данный исполнитель пропал, мой сайт оказался взломан, с использованием пердоставленных данных этому исполнителю, что заставило меня удалить сайт полностью. Будьте внимательны, пользователь: Оксана Кипень и ее муж имеют компанию по программированию в Киеве, не советую связываться.

Заявки фрилансеров

KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад

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