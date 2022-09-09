Зверстати калькулятор

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки824 просмотра

Потрібно зверстати калькулятор, переписати тексти на український + поміняти колір фону на темний. Пишіть скільки хочете за роботу, час на виконання завдання і телеграм для зв'язку. я виберу виконавця

Макет який потрібно зробити

https://www.figma.com/file/2NQs1LouxFAdgsm3ELfVCC/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82.%D1%80%D1%84-(Copy)?node-id=72%3A1940

Node.js
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OleksaE3
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