ksalpern

Ксенія ksalpern

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Адаптивна верстка сторінок в термін | HTML CSS JavaScript

Тільки якісно і в термін - верстки сайтів з чистим кросбраузерним валідним кодом. БЕМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, vanilla JavaScript, jQuery, React.js, Redux.

Моя цiль - надати найкращу послугу на ринку! 


Работая со мной вы экономите:

  • Гроші.  Якісно розробляю адаптивну верстку на основі макетів для ПК, що суттєво економе ваш бюджет і не потребує додаткових макетів дизайну.

  • Час на написання ТЗ, адже навряд все одразу врахуєш. Тому я на основі досвіду прогнозую логіку роботи елементів верстки. Мінімум запитань - максимум результата.

  • Нерви.  Усі прохання та допрацювання уже включені до вартості робіт!


Гарантія на верстку. Протягом тижня після передічі роботи замовнику я безкоштовно і одразу виправляю свої помилки, котрі могли бути допущені при прийомі роботи і помічені пізніше.

Технології:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БEМ, vanilla JavaScript, jQuery, React.js, Redux.

Зв'язок:

Зі мною зручно працювати так як мені важливо, щоб клієнт залишився задоволеним!

Портфолио

Показать больше работ