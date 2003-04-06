Адаптивна верстка сторінок в термін | HTML CSS JavaScript

Тільки якісно і в термін - верстки сайтів з чистим кросбраузерним валідним кодом. БЕМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, vanilla JavaScript, jQuery, React.js, Redux.

Моя цiль - надати найкращу послугу на ринку!



Работая со мной вы экономите:

Гроші. Якісно розробляю адаптивну верстку на основі макетів для ПК, що суттєво економе ваш бюджет і не потребує додаткових макетів дизайну.

Час на написання ТЗ, адже навряд все одразу врахуєш. Тому я на основі досвіду прогнозую логіку роботи елементів верстки. Мінімум запитань - максимум результата.

Нерви. Усі прохання та допрацювання уже включені до вартості робіт!



Гарантія на верстку. Протягом тижня після передічі роботи замовнику я безкоштовно і одразу виправляю свої помилки, котрі могли бути допущені при прийомі роботи і помічені пізніше.



Технології:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БEМ, vanilla JavaScript, jQuery, React.js, Redux.



Зв'язок:

Зі мною зручно працювати так як мені важливо, щоб клієнт залишився задоволеним!