Тільки якісно і в термін - верстки сайтів з чистим кросбраузерним валідним кодом. БЕМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, vanilla JavaScript, jQuery, React.js, Redux.
Моя цiль - надати найкращу послугу на ринку!
Работая со мной вы экономите:
Гроші. Якісно розробляю адаптивну верстку на основі макетів для ПК, що суттєво економе ваш бюджет і не потребує додаткових макетів дизайну.
Час на написання ТЗ, адже навряд все одразу врахуєш. Тому я на основі досвіду прогнозую логіку роботи елементів верстки. Мінімум запитань - максимум результата.
Нерви. Усі прохання та допрацювання уже включені до вартості робіт!
Гарантія на верстку. Протягом тижня після передічі роботи замовнику я безкоштовно і одразу виправляю свої помилки, котрі могли бути допущені при прийомі роботи і помічені пізніше.
Технології:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БEМ, vanilla JavaScript, jQuery, React.js, Redux.
Зв'язок:
E-mail: [email protected]
Телеграм: https://t.me/ksalpern
Портфолiо:
https://www.weblancer.net/users/ksalpern/portfolio/
Зі мною зручно працювати так як мені важливо, щоб клієнт залишився задоволеним!
Портфолио
- LinkedIn clone app11 просмотров
- Medium clone app12 просмотров
- Netflix clone app with Next.js15 просмотров
- Airbnb clone app with Next.js8 просмотров
- Google clone app with React.js41 просмотр
- Responsive HTML&CSS page9 просмотров
- Spotify clone app with React.js9 просмотров
- E-commerce10 просмотров
- Адаптивна верстка NFT-me12 просмотров
- Адаптивна верстка Whirl6 просмотров
- Адаптивна верстка Kion7 просмотров