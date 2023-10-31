mavlyutov-1999

Ринат mavlyutov-1999

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Frontend-разработчик (HTML, CSS, Bootstrap ,JS, React) с опытом более 1 года.

Занимаюсь web разработкой более 1 года, за спиной множество проектов, которые функционируют.Профессионально владею HTML разметкой,CSS (SCSS) и его библиотеками, работаю с языком Java Script(React,NodeJS,jQery),а так же полное понимание принципов работы API. Глубокое знание web сервисов Rest, БЭМ, GIT.

Почему стоит обратится ко мне?

  • Погружаюсь в любой проект

  • Слежу за трендами

  • Ответственно отношусь к срокам сдачи проекта

Портфолио