Frontend-разработчик (HTML, CSS, Bootstrap ,JS, React) с опытом более 1 года.

Занимаюсь web разработкой более 1 года, за спиной множество проектов, которые функционируют.Профессионально владею HTML разметкой,CSS (SCSS) и его библиотеками, работаю с языком Java Script(React,NodeJS,jQery),а так же полное понимание принципов работы API. Глубокое знание web сервисов Rest, БЭМ, GIT.

Почему стоит обратится ко мне?