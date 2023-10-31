Frontend-разработчик (HTML, CSS, Bootstrap ,JS, React) с опытом более 1 года.
Занимаюсь web разработкой более 1 года, за спиной множество проектов, которые функционируют.Профессионально владею HTML разметкой,CSS (SCSS) и его библиотеками, работаю с языком Java Script(React,NodeJS,jQery),а так же полное понимание принципов работы API. Глубокое знание web сервисов Rest, БЭМ, GIT.
Почему стоит обратится ко мне?
Погружаюсь в любой проект
Слежу за трендами
Ответственно отношусь к срокам сдачи проекта
Я против войны в Украине!
Портфолио
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