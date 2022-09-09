Необходимо разработать div class с названием 'rekl-info' для баннера. Код должен оборачивать существующий HTML-код баннера и добавлять статичную надпись 'РЕКЛАМА' в левом верхнем углу, а также иконку 'i' в правом верхнем углу. Иконка должна показывать URL ссылки при наведении. Сайт работает на WordPress.
Верстка HTML/CSS по макету из Figma
Необходимо сверстать небольшой лендинг.
HTML+CSS по методологии БЭМ
Макет: https://www.figma.com/file/kkevWLFJhdmFxlh47Coeg2/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82?node-id=0%3A1
Также необходимо добавить адаптивную версию сайта, макет будет позже
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