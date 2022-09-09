Верстка HTML/CSS по макету из Figma

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок308 просмотров

Необходимо сверстать небольшой лендинг. 

HTML+CSS по методологии БЭМ 

Макет: https://www.figma.com/file/kkevWLFJhdmFxlh47Coeg2/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82?node-id=0%3A1

Также необходимо добавить адаптивную версию сайта, макет будет позже

CSSFigmaHTMLNode.js
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ksushastax
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