Front-end разработчик HTML5, CSS3, JS + все виды адаптива, кроссбраузерность.

Здравствуйте!

﻿Меня зовут Дамир, я из Узбекистана. Я Front-end разработчик.

Опыт работы 2+ года). Нахожусь в постоянном совершенствовании. На данный момент владею такими навыками ﻿как: HTML5 (БЭМ), CSS3 (less,sass, scss), JavaScript(gulp, webpack), адаптив под все виды устройства и кроссбраузерность. Буду ﻿рад сотрудничать, и развиваться вместе в Вами! Ручаюсь за качество верстки, по приемлемым ценам. Являюсь ﻿перфекционистом по натуре, что сказывается на хорошем качестве кода).

footer: Пишу чистый, валидный код, готовый для интеграции на любые cms.