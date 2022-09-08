Сверстать сайт в html по шаблону фигма https://www.figma.com/file/pvcOPn0cFLeAnxtLQR7S21/LangingPage?node-id=1%3A2

Ссылки на картинки из макета (использовать url ): https://source.unsplash.com/vSuQJKZkt4U/1920x1080https://source.unsplash.com/X4RJG4aNi8o/1920x1080https://source.unsplash.com/TYIzeCiZ_60/1920x1080https://source.unsplash.com/CSQQ6_T0sks/1920x1080https://source.unsplash.com/9rTEwV_G0Do/1920x1080КритерииСтраница соответствует макету в figma. Использована технология flexbox при создании веб-страницы.В работе применены hover-эффекты (достаточно даже если применено один раз).Корректное название классов, не транслитом. Корректные html-теги: ссылки использованы в нужных местах (ссылками должны быть элементы меню, опционально могут быть ссылки в блоке BLOG); использованы такие теги как header, nav, main, footer.