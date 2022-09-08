Сверстать сайт в html по шаблону фигма

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Сверстать сайт в html по шаблону фигма https://www.figma.com/file/pvcOPn0cFLeAnxtLQR7S21/LangingPage?node-id=1%3A2

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