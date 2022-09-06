Необходимо обновить отображение координат на карте местонахождения на сайте Битрикс. Адрес офиса изменен, требуется заменить старые координаты на новые. Убедитесь, что обновления правильно отражаются на карте.
Нужно сделать рип шпблона dle
Добрый день . Нужно сделать полный рип шабьлона hostinpl ru .
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