Верстка сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
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Нужен верстальщик на WP. Для реализации сайта Швейцарского отеля. Сайт будет реализован на 4 языках

Какая задача?

Сверстать сайт и его адаптивы для отеля в Швейцарии и внедрить на сайт возможность бронирования номеров по датам. (Система уже внедрена на текущем сайте, не просто необходимо доработать по тексту и заменить изображения, после чего внедрить на новый сайт)

Сейчас у отеля есть существующий сайт, но их запрос в создании нового сайта. Новый сайт должен быть реализован на 4 языках. (русский, английский, французский и немецкий)

Дизайн, текстовки и все вводные данные есть) Нужен грамотный человек, который оперативно сможет реализовать данный проект в верстке.

текущий сайт отеля: https://hotelpanorama.ch/ru/

дизайн сайта, для верстки: https://www.figma.com/file/hyX15VxJ4vLpTLpSgSW4Dv/Panorama?node-id=373%3A822

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dmitriy_io
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