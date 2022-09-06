Требуется верстальщик для создания сайта швейцарского отеля на WordPress. Необходимо сверстать адаптивный сайт на 4 языках с функцией бронирования номеров. Дизайн и текстовые материалы предоставлены. Ожидается оперативная реализация проекта с учетом существующего функционала.
Верстка сайта на Wordpress
Нужен верстальщик на WP. Для реализации сайта Швейцарского отеля. Сайт будет реализован на 4 языках
Какая задача?
Сверстать сайт и его адаптивы для отеля в Швейцарии и внедрить на сайт возможность бронирования номеров по датам. (Система уже внедрена на текущем сайте, не просто необходимо доработать по тексту и заменить изображения, после чего внедрить на новый сайт)
Сейчас у отеля есть существующий сайт, но их запрос в создании нового сайта. Новый сайт должен быть реализован на 4 языках. (русский, английский, французский и немецкий)
Дизайн, текстовки и все вводные данные есть) Нужен грамотный человек, который оперативно сможет реализовать данный проект в верстке.
текущий сайт отеля: https://hotelpanorama.ch/ru/
дизайн сайта, для верстки: https://www.figma.com/file/hyX15VxJ4vLpTLpSgSW4Dv/Panorama?node-id=373%3A822
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