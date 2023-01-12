Ответственный фрилансер

Написание на фреймворке Django стандартный сайт онлайн магазина, парсинг, написание телеграм бота, написание функционала для сайта drug and drop, слайды для вебсайта и других вспомогательных инструментов для сайта на JSНаписание html и css кода.На данный момент пишу проект на Django (веб страница винного бара)

Есть маленький опыт работы наReactNative,bootstrap

Книги:

Грокаем Алгоритмы – Адитья Бхаргава

Структура и Интерпетация компьютерных программ – Харольд Абельсон

Python к вершинам мастерства – Лучано Рамальо

Разработка на основе тестирования – Гарри Персиваль

Django Практика создания вебсайтов – Владимир Дронов

Статьи:

Статьи из Хабр о тонкостях ООП в python, статьи про фреймворк Django, про React Native, востребованность алгоритмов, статьи про senior как он начинал путь c junior

Видеоуроки:

ООП от начала, туториалы про Django и React Native