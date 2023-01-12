Написание на фреймворке Django стандартный сайт онлайн магазина, парсинг, написание телеграм бота, написание функционала для сайта drug and drop, слайды для вебсайта и других вспомогательных инструментов для сайта на JSНаписание html и css кода.На данный момент пишу проект на Django (веб страница винного бара)
Есть маленький опыт работы наReactNative,bootstrap
Книги:
Грокаем Алгоритмы – Адитья Бхаргава
Структура и Интерпетация компьютерных программ – Харольд Абельсон
Python к вершинам мастерства – Лучано Рамальо
Разработка на основе тестирования – Гарри Персиваль
Django Практика создания вебсайтов – Владимир Дронов
Статьи:
Статьи из Хабр о тонкостях ООП в python, статьи про фреймворк Django, про React Native, востребованность алгоритмов, статьи про senior как он начинал путь c junior
Видеоуроки:
ООП от начала, туториалы про Django и React Native
Портфолио
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