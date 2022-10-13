Требуется специалист для одноразовой HTML-верстки с использованием Java Script, HTML и CSS. Задача включает в себя создание верстки с учётом всех деталей. Опыт в данных технологиях обязателен.
Сверстать дизайн и интегрировать на WordPress
Коротко о проекте:
Сайт-визитка
- 11 страниц десктоп
- 11 страниц мобайл
- На сайте присутствует анимация ( 9 блоков). Анимация уже выполнена аниматором на CSS JS. Ее надо только вставить с соблюдением классов.
Потребуется оптимизация сайта для максимального быстродействия. Страницы достаточно перегружены элементами. Оптимизация БЕЗ ПЛАГИНОВ должна быть. Надо работать с кодом и медиа.
Потребуется подключение писем после отправки заявки через SMTP сервер.
На сайте присутствует в нескольких местах инфографика. Ее надо интегрировать с помощью HTML/CSS с редакцией параметров через консоль администратора.
В итоге должен получиться сайт, который полностью можно редактировать через WP.
Работаем только по ПОСТОПЛАТЕ! Выплаты происходят частями: сдали одну страницу - получили оплату и т.д. Можем заключить договор как в РФ так и в ЕС, можем работать черех гаранта. Как удобно но без предоплат.
По срока разработка не должна занять больше 2-3 недель.
Цена всего проекта: 45-50 тыс. руб.
Откликайтесь, если уверены в своих силах, мы вышлем вам дизайн и вы сами сможете оценить фронт работ.
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