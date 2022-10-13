Сверстать дизайн и интегрировать на WordPress

$800
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок392 просмотра

Коротко о проекте:

Сайт-визитка

- 11 страниц десктоп

- 11 страниц мобайл

- На сайте присутствует анимация ( 9 блоков). Анимация уже выполнена аниматором на CSS JS. Ее надо только вставить с соблюдением классов.

Потребуется оптимизация сайта для максимального быстродействия. Страницы достаточно перегружены элементами. Оптимизация БЕЗ ПЛАГИНОВ должна быть. Надо работать с кодом и медиа.

Потребуется подключение писем после отправки заявки через SMTP сервер.

На сайте присутствует в нескольких местах инфографика. Ее надо интегрировать с помощью HTML/CSS с редакцией параметров через консоль администратора.

В итоге должен получиться сайт, который полностью можно редактировать через WP.

Работаем только по ПОСТОПЛАТЕ! Выплаты происходят частями: сдали одну страницу - получили оплату и т.д. Можем заключить договор как в РФ так и в ЕС, можем работать черех гаранта. Как удобно но без предоплат.

По срока разработка не должна занять больше 2-3 недель.

Цена всего проекта: 45-50 тыс. руб.

Откликайтесь, если уверены в своих силах, мы вышлем вам дизайн и вы сами сможете оценить фронт работ.

CSSHTMLJavaScriptSMTPWordPress
3 года назад
headhunter1
Юрий 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

nikapr321
23 года
5 лет в сервисе
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2 месяца назад
3 года назад
$200
14 дней
Рекомендую
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

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