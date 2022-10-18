Одноразовая вёрстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен91 заявка1152 просмотра

Ищем человека, который владеет Java Script + HTML и CSS на одноразовую вёрстку. 

Все детали в личной переписке.

CSSHTMLJava
3 года назад
biliyoleksandr
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bantixk
Антон 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$3
1 день
Escrow
Выбрали исполнителем, потому что необходимо было подписать NDA из-за очень серьезно относящегося к этому вопросу заказчику из Европы. После долго и бесплодного обсуждения этого вопроса с другими кандидатами, были очень рады, что Антон согласился на это требование. После этого Антон сверстал нам требуемый функционал за один вечер, нареканий к работе нет, еще и дал полезный совет по поводу дизайна. Обычно отзывы оставляем редко, но тут действительно очень довольны)
Заказчик был вежлив. Постановка задачи была понятна. Рад был сотрудничеству с этим человеком. Надеюсь в будущем будем сотрудничать 😉

Заявки фрилансеров

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