Выбрали исполнителем, потому что необходимо было подписать NDA из-за очень серьезно относящегося к этому вопросу заказчику из Европы. После долго и бесплодного обсуждения этого вопроса с другими кандидатами, были очень рады, что Антон согласился на это требование. После этого Антон сверстал нам требуемый функционал за один вечер, нареканий к работе нет, еще и дал полезный совет по поводу дизайна. Обычно отзывы оставляем редко, но тут действительно очень довольны)