Верстка страниц портала

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок163 просмотра

Нужно сверстать страницы портала

3 года назад
Gor-And
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

LayMorja
Тимофей 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$50
2 дня
Escrow
Все четко. Рекомендую Тимофея, как надежного и ответственного верстальщика!
Задачу объяснили четко, никаких внезапных правок не возникало, оплата максимально своевременная!

Заявки фрилансеров

LayMorja
Тимофей 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
Евген
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
3 года назад
Владимир
 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
21 день назад
20 отзывов
3 года назад
Георгий
 
24 года
4 года в сервисе
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