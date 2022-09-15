Верстка по макету

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен41 заявка550 просмотров

Есть несколько страниц в фигме. нужно сверстать.подробности в личку

Figma
3 года назад
guest_15720229361399
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

H0lyM0lly
21 год
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
$150
10 дней
Escrow
Все сделано четко и вовремя. спасибо за работу!
Отлично поработали, четкая задача и быстрая оплата. Спасибо за проект! 🥳

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