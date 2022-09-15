Необходимо сверстать 4 блока на сайте, разработанном на платформе WordPress, согласно дизайну из Figma. Все элементы должны быть редактируемыми, требуется также подключение форм. Сложных элементов не предусмотрено, более подробное описание доступно в файле.
Верстка по макету
Есть несколько страниц в фигме. нужно сверстать.подробности в личку
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