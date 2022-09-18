Необходимо обновить отображение координат на карте местонахождения на сайте Битрикс. Адрес офиса изменен, требуется заменить старые координаты на новые. Убедитесь, что обновления правильно отражаются на карте.
Верстка по макетам figma
Верстка по макетам, отправлю ссылку исполнителю
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется переделка HTML-кода проекта с использованием методологии БЭМ. Код чистый, но нуждается в адаптации для соответствия принципам БЭМ. Бюджет ограничен.Завершен3 года назад
Требуется верстальщик для создания сайта швейцарского отеля на Wordpress. Проект включает адаптивную верстку на 4 языках и интеграцию системы бронирования. Дизайн и тексты предоставлены. Необходимо доработать существующий функционал и заменить изображения. Ожидается оперативная реализация проекта.HTML-верстка11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется верстальщик для создания сайта швейцарского отеля на WordPress. Необходимо сверстать адаптивный сайт на 4 языках с функцией бронирования номеров. Дизайн и текстовые материалы предоставлены. Ожидается оперативная реализация проекта с учетом существующего функционала.HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется исправить верстку существующего лендинга. Необходимо сверстать новый блок по изображению (1.png) и блок с картой и отправкой заказа (2.jpeg, 3.jpeg). Проект основан на статичном HTML и CSS.Завершен3 года назад
Ищется верстальщик, специализирующийся на React. Основная задача заключается в HTML-верстке. Необходимы навыки работы с React и опыт в создании адаптивных интерфейсов.HTML-верстка39 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется сверстать несколько секций для сайта с помощью TailwindCSS. Примеры дизайна будут предоставлены в личной переписке. Ожидается аккуратная и качественная верстка с учетом предоставленных образцов.Завершен3 года назад