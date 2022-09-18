Верстка по макетам figma

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен92 заявки1222 просмотра

Верстка по макетам, отправлю ссылку исполнителю

Figma
3 года назад
freenerv
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Darkoto
19 лет
3 года в сервисе
Был
18 дней назад
3 года назад
$100
7 дней
Escrow
Все отлично, реализовал вёрстку согласно макету и чуть больше, спасибо за работу!
Хороший заказчик, быстро, четко по делу говорит что нужно и порядок с оплатой. Рекомендую с ним работать!!

Заявки фрилансеров

Ринат
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Юлія
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Амин
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Чембаєв
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
3 года назад
Глафира
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Балауса
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тимофей
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Уктам
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Ксения
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Дилшод
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Денис
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов(-2)
3 года назад
Аскар
 
21 год
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Darkoto
19 лет
3 года в сервисе
Был
18 дней назад
3 года назад
Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
2 отзыва
3 года назад
Максим
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 отзывов
3 года назад
Александр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Александр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Андрей
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Виктор
 
23 года
4 года в сервисе
Был
22 дня назад
3 года назад
Демянович
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
49 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Илья
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Карина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Екатерина
 
33 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Никита
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мунич
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артём
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
Петр
 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
27 отзывов(-1)
3 года назад
Азиз
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Илькин
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Эдуард
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Валентина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дамир
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
Александр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Дэниел
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад
16 отзывов
3 года назад
Дмитро
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
25 отзывов
3 года назад
Кирило
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Саидаббос
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Арина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Шахзод
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
Михайло
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Новрузов
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
Никита
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Олександр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Юра
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анна
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
58 отзывов
3 года назад
Лев
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Раиль
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Андрей
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад
Роберт
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Анастасия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Волков
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
14 часов назад
1 отзыв
3 года назад
Тимофей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
6 отзывов
3 года назад
Максим
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
84 отзыва
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
287 отзывов
3 года назад
Владислав
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Вера
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Валерий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
14 дней назад
8 отзывов
3 года назад
Михаил
 
21 год
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
33 отзыва(-1)
3 года назад
Руслан
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
60 отзывов
3 года назад
Ксения
 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
Файзулин
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Борис
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Виталий
 
41 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Матвей
 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Арман
 
23 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
12 отзывов(-2)
3 года назад
Дмитрий
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов
3 года назад
Владимир
 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
21 день назад
20 отзывов
3 года назад
Кирилл
 
21 год
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Бекмирзо
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
21 год
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Изменить на карте отображение координат

    Необходимо обновить отображение координат на карте местонахождения на сайте Битрикс. Адрес офиса изменен, требуется заменить старые координаты на новые. Убедитесь, что обновления правильно отражаются на карте.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка сайта на Wordpress

    Требуется верстальщик для создания сайта швейцарского отеля на Wordpress. Проект включает адаптивную верстку на 4 языках и интеграцию системы бронирования. Дизайн и тексты предоставлены. Необходимо доработать существующий функционал и заменить изображения. Ожидается оперативная реализация проекта.

    Node.jsWordPress
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта на wordpress

    Требуется верстальщик для создания сайта швейцарского отеля на WordPress. Необходимо сверстать адаптивный сайт на 4 языках с функцией бронирования номеров. Дизайн и текстовые материалы предоставлены. Ожидается оперативная реализация проекта с учетом существующего функционала.

    Node.jsWordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поправить верстку у лендинга

    Требуется исправить верстку существующего лендинга. Необходимо сверстать новый блок по изображению (1.png) и блок с картой и отправкой заказа (2.jpeg, 3.jpeg). Проект основан на статичном HTML и CSS.

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстальщик React

    Ищется верстальщик, специализирующийся на React. Основная задача заключается в HTML-верстке. Необходимы навыки работы с React и опыт в создании адаптивных интерфейсов.

    HTML-верстка39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка / TailwindCSS

    Требуется сверстать несколько секций для сайта с помощью TailwindCSS. Примеры дизайна будут предоставлены в личной переписке. Ожидается аккуратная и качественная верстка с учетом предоставленных образцов.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад