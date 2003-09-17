Frontend Developer. Адаптивная кроссбраузерная верстка / Разработка приложений

Привет!

Меня зовут Глафира, мне 19 лет. Я живу в Беларуси, в Минске. Занимаюсь разработкой сайтов чуть больше года.

На данный момент я нигде не учусь, так что программирование - моё основное занятие и, конечно же, моё хобби.

Мне всегда интересны новые проекты, будь то вёрстка или программирование, изучение новых технологий, улучшение написания чистого и качественного кода. Всегда стараюсь выполнить свою работу качественно, укладываясь в сроки.

﻿Я занимаюсь:

Вёрстка:

﻿- Кроссбраузерность, валидность, адаптивность

﻿ ﻿- Отзывчивость (responsive), резина

﻿ ﻿- Perfect Pixel

﻿ ﻿- Использование спрайтов

﻿ ﻿- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

﻿ ﻿- Иконочный шрифт

﻿ ﻿- Parallax scrolling

Разработка приложений

Разработка анимаций

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Технические навыки:

JavaScript ES5-6

User experience design (UXD):

﻿- HTML5

﻿ ﻿- CSS3

﻿ ﻿- SASS/SCSS

﻿ ﻿- Flexbox

﻿ ﻿- Grid layout

﻿ ﻿- БЭМ

Webpack

Version control system:

- Git

Graphic editor:

﻿- Adobe Photoshop

﻿ ﻿- Figma

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Работа со мной это:

Оперативная обратная связь

Адекватное отношение к правкам

Чёткое соблюдение сроков

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Контакты:

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