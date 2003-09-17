Frontend Developer. Адаптивная кроссбраузерная верстка / Разработка приложений
Привет!
Меня зовут Глафира, мне 19 лет. Я живу в Беларуси, в Минске. Занимаюсь разработкой сайтов чуть больше года.
На данный момент я нигде не учусь, так что программирование - моё основное занятие и, конечно же, моё хобби.
Мне всегда интересны новые проекты, будь то вёрстка или программирование, изучение новых технологий, улучшение написания чистого и качественного кода. Всегда стараюсь выполнить свою работу качественно, укладываясь в сроки.
Я занимаюсь:
- Вёрстка:
- Отзывчивость (responsive), резина
- Perfect Pixel
- Использование спрайтов
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Иконочный шрифт
- Parallax scrolling
- Разработка приложений
- Разработка анимаций
Технические навыки:
- JavaScript ES5-6
- User experience design (UXD):
- CSS3
- SASS/SCSS
- Flexbox
- Grid layout
- БЭМ
- Webpack
- Version control system:
- Graphic editor:
- Figma
Работа со мной это:
- Оперативная обратная связь
- Адекватное отношение к правкам
- Чёткое соблюдение сроков
Контакты:
- Telegram: https://t.me/warmsnaill
- E-mail: [email protected]
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/glafirasokolovskaya
Я против войны в Украине!