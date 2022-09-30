Требуется переделка HTML-кода проекта с использованием методологии БЭМ. Код чистый, но нуждается в адаптации для соответствия принципам БЭМ. Бюджет ограничен.
Верстка сайта "Молоко Групп"
Верстка сайта "Молоко Групп"
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется верстальщик для создания сайта швейцарского отеля на Wordpress. Проект включает адаптивную верстку на 4 языках и интеграцию системы бронирования. Дизайн и тексты предоставлены. Необходимо доработать существующий функционал и заменить изображения. Ожидается оперативная реализация проекта.HTML-верстка11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется верстальщик для создания сайта швейцарского отеля на WordPress. Необходимо сверстать адаптивный сайт на 4 языках с функцией бронирования номеров. Дизайн и текстовые материалы предоставлены. Ожидается оперативная реализация проекта с учетом существующего функционала.HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется исправить верстку существующего лендинга. Необходимо сверстать новый блок по изображению (1.png) и блок с картой и отправкой заказа (2.jpeg, 3.jpeg). Проект основан на статичном HTML и CSS.Завершен3 года назад
Ищется верстальщик, специализирующийся на React. Основная задача заключается в HTML-верстке. Необходимы навыки работы с React и опыт в создании адаптивных интерфейсов.HTML-верстка39 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется сверстать несколько секций для сайта с помощью TailwindCSS. Примеры дизайна будут предоставлены в личной переписке. Ожидается аккуратная и качественная верстка с учетом предоставленных образцов.Завершен3 года назад
Необходимо сверстать несколько страниц по макету из Figma. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом всех деталей дизайна. Подробности предоставляются в личной переписке.Завершен3 года назад
- $55
Необходимо сверстать 4 блока на сайте, разработанном на платформе WordPress, согласно дизайну из Figma. Все элементы должны быть редактируемыми, требуется также подключение форм. Сложных элементов не предусмотрено, более подробное описание доступно в файле.HTML-верстка9 заявокЗакрыт3 года назад