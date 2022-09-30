Верстка сайта "Молоко Групп"

Благодарим Тимура за проделанную работу! С Тимуром работаем уже не в первый раз, хотелось бы отметить такие качества, как оперативность, легкость в коммуникации, внимание к мелочам и аккуратность в работе. Также Тимур, как специалист и знаток своего дела, всегда может подсказать, как сделать правильно и как лучше не делать и главное грамотно разъяснит, почему и подробно ответит на все вопросы. Спасибо, будем и дальше сотрудничать.