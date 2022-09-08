Yaroslav2022

Требуется разработать логотип для интернет-продаж ПК, специализирующихся на сборках на заказ. Также необходимо создать баннер с новым логотипом. Ожидается уникальный и привлекательный дизайн, который будет отражать специфику бизнеса.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$65
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт2 года назад
- $20
Требуется выполнить перенос системы Bitrix с одного хостинга на другой. Необходимо также настроить систему на новом сервере. Подробности будут предоставлены.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо разработать логотип для платформы Bitrix в стиле флат. Также требуется установить логотип на систему управления Bitrix. Ожидается современный и привлекательный дизайн, соответствующий требованиям бренда.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо выполнить полный рип шаблона dle для сайта hostinpl ru. Задача включает в себя HTML-верстку, которая должна быть качественной и соответствовать оригиналу.HTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
2 года назад
Работаю с Ярославом второй раз, спасибо будем ещё сотрудничать !!!
Ответный отзыв
Дякую все чікто . Перенесли все побистрому і все чітко налаштували . ДЯкую .
$15
10 баллов
3 года назад
Спасибо за сотрудничество, отличный заказчик подробно рассказал что хочет видеть и как. Выполнил все его пожелания !
Ответный отзыв
Все гуд сделано быстро и качественно спасибо .