Yaroslav2022

Ярослав Yaroslav2022

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$65
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нарисовать логотип

    Требуется разработать логотип для интернет-продаж ПК, специализирующихся на сборках на заказ. Также необходимо создать баннер с новым логотипом. Ожидается уникальный и привлекательный дизайн, который будет отражать специфику бизнеса.

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать логотип для Bitrix

    Необходимо разработать логотип для платформы Bitrix в стиле флат. Также требуется установить логотип на систему управления Bitrix. Ожидается современный и привлекательный дизайн, соответствующий требованиям бренда.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сделать рип шпблона dle

    Необходимо выполнить полный рип шаблона dle для сайта hostinpl ru. Задача включает в себя HTML-верстку, которая должна быть качественной и соответствовать оригиналу.

    DLE
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

iilyayurievich
Илья 
25 лет
3 года в сервисе
Был
19 часов назад
$50
10 баллов
2 года назад
Перенести с хостинга на хостинг
Работаю с Ярославом второй раз, спасибо будем ещё сотрудничать !!!
Дякую все чікто . Перенесли все побистрому і все чітко налаштували . ДЯкую .
Ответный отзыв
iilyayurievich
Илья 
25 лет
3 года в сервисе
Был
19 часов назад
$15
10 баллов
3 года назад
Разработать логотип для Bitrix
Спасибо за сотрудничество, отличный заказчик подробно рассказал что хочет видеть и как. Выполнил все его пожелания !
Все гуд сделано быстро и качественно спасибо .
Ответный отзыв