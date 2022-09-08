Разработать логотип для Bitrix

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Завершен3 заявки143 просмотра

Разработать логотип для Bitrix в стиле флат , та установить на bitrix .

3 года назад
Yaroslav2022
Ярослав 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

iilyayurievich
Илья 
25 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$15
1 день
Escrow
Все гуд сделано быстро и качественно спасибо .
Спасибо за сотрудничество, отличный заказчик подробно рассказал что хочет видеть и как. Выполнил все его пожелания !

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
39 минут назад
61 отзыв
3 года назад
Алмаз
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
iilyayurievich
Илья 
25 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
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