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Закрыт3 заявки365 просмотров

Долго загружается сайт, нужно исправить код на modx

MODX
3 года назад
guest_16625714035865
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
16 отзывов
3 года назад
Наталья
 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
13 часов назад
92 отзыва
3 года назад
Николай
 
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
81 отзыв
3 года назад

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