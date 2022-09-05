Наповненя сайту на WP

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Закрыт7 заявок1102 просмотра

Доброго дня контент менеджери!

Мені потрібно наповнити сайт на WordPress контентом, це буде: фото, іконки, текст, посилання.

Що треба

  • ВАЖЛИВО знати WP як користувач на середньому та вище середнього уровні - це важливо, якщо ні я напишу про вас ПОГАНИЙ відгук, тому якщо не знаете WP не беріться за це завдання!!!
  • Виконувати все чітко по плану та ТЗ!
  • Будти на зв'язку в робочий.
WordPress
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wb-work
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