Необходимо доработать сайт на WordPress с установленным шаблоном. Задачи включают изменения в верстке, добавление мультиязычности, регистрацию и авторизацию пользователей с загрузкой фотографий, создание личного кабинета, разработку собственного плагина для наполнения разделов и ведение рейтинга пользователей. Рассматриваются только опытные специалисты из РФ и Белоруссии.