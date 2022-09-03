Шаблон DLE RIP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка417 просмотров

Добрый день, необходимо скопировать шаблон от и до, адаптировать что б все работало на DLE последней версии. Сайт работает на DLE

Сайт - apps()torrent.(ru)  - скобки убрать. 

Жду ваши предложения

DLE
3 года назад
guest_1661509798013
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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