Требуется специалист для доработки существующего сайта на платформе WordPress. Необходимы знания систем управления контентом (CMS) и опыт работы с WordPress. Подробности будут предоставлены кандидатам.
Натяжка на WP
ссылка на макет
https://www.figma.com/file/Ve5YtobwByfXJrdeSzmOPL/Untitled?node-id=0%3A1
Выбранный исполнитель
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