Необходимо разработать систему бронирования номера в отеле на базе Wordpress. Требуется возможность редактирования заказов в админке, а также поиск свободных номеров по параметрам (количество взрослых, детей, даты). На страницах номеров должна быть функция бронирования, возможно добавление уведомлений о бронировании по СМС.