Натяжка на WP

$2900
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка47 просмотров

ссылка на макет

https://www.figma.com/file/Ve5YtobwByfXJrdeSzmOPL/Untitled?node-id=0%3A1

Node.jsWordPress
3 года назад
Cyxik
58 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

justifour
Евгений 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
$44
1 день
Escrow
Отличный программист нету не каких нареканий, все как всегда на пишем уровне. Рекомендую
Работаем с этим заказчиком часто в последнее время, все хорошо.

Заявки фрилансеров

justifour
Евгений 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад

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