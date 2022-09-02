Доработка сайта на wordpress

Необходимо исправить мобильную верстку сайта на WordPress, оптимизировав размеры шрифтов и блоков для удобства использования на телефоне. Также требуется обновить ссылку на LinkedIn, изменить метку на карте Google в связи с новым адресом офиса и добавить ссылки с иконками Вайбер, Телега и ЦАП к контактам.