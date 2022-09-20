Быстро отвечает. Хорошая коммуникация. Но в этом сотрудничестве плохо тестил свой код и сдавал с большим количеством багов. Правки вносил долго. Но при этом результатом я доволен и уверен что все придёт с опытом. Качество конечного результата меня полностью устраивает