Доделать сайт на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки369 просмотров

Сайт на Битрикс, ред.Бизнес.

Есть список работ, которые нужно сделать на сайте (прилагается).

Ваша работа только со стороны сайта, на стороне 1С есть сотрудники.

3 года назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

Site74
Олег 
44 года
18 лет в сервисе
Был
20 дней назад
3 года назад
$150
3 дня
Escrow
Работа была сделана в полном объеме, несмотря на сложность. Отдельное спасибо за дельные советы по проекту. Рекомендую!
Отличный работодатель. Быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
148 отзывов
3 года назад
Site74
Олег 
44 года
18 лет в сервисе
Был
20 дней назад
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