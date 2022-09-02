Потрібно зверстати лендінг з макетів Figma і налаштувати його на платформі WordPress. Використовуйте наданий макет для точності виконання. Очікується якісна реалізація дизайну.
Правки на сайте Django
Есть проблемы с сохранением материалов в админке. подробности в личку
Заявки фрилансеров
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