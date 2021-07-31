Фрилансер Никита |Качество|Комфорт|Гарантия

👋Здравствуйте !

Меня зовут Никита,по специальность я full-stack программист проживающий в Лиде.Работаю на weblancer.net и всегда готов взяться за такие работы как,дизайн сайта,его программирования,помощь с бд и создание сайта на основе СМС системы wordpress на любой вкус и т.д.

С удовольствием пообщаюсь с голосом!

Есть вопросы или желаете обсудить детали заказа ? В таком случае давайте созвонимся и обсудим все подробности по искорду,телеграму или по иным средствам связи.

Мои гарантии:

1. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.

2. Если не успею в срок, Вам скидка 40%. Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 40%.

3. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.

Способы оплаты

Я принимаю оплату на карту 'Альфа-банк' и так же на некоторые интернет кошельки

Альфа-банк: 5208130017990056

Webmoney: Z800590859345

Всегда готов взяться за вашу работу и помочь с любыми проектами ! Удачи !