Перенести товары с Opencart в Ocstore

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка463 просмотра

Здравствуйте. Нужно перенести товары с одного сайта на другой (со всей информацией, в т.ч. урлами и картинками).  Движки по сути одинаковые (с Opencart на OcStore)

ocStoreOpencart
3 года назад
ALLFREEStudio
Кирилл 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
3 года назад
$30
2 дня
Escrow
Отлично выполнил работу за короткий срок. Работой доволен. Буду обращаться ещё! Рекомендую
Все хорошо, спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
3 года назад

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