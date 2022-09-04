Необходимо доработать сайт на WordPress с установленным шаблоном. Задачи включают изменения в верстке, добавление мультиязычности, регистрацию и авторизацию пользователей с загрузкой фотографий, создание личного кабинета, разработку собственного плагина для наполнения разделов и ведение рейтинга пользователей. Рассматриваются только опытные специалисты из РФ и Белоруссии.
Wordpress
Доброго дня. Wordpress потрібна допомога.
Зможете допомогти?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо полностью скопировать шаблон с сайта на DLE и адаптировать его для работы на последней версии системы. Сайт работает на DLE, требуется интеграция с текущим ресурсом. Убедитесь, что все функции работают корректно.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется провести доработки сайта на Битрикс, включая исправление верстки на главной странице, перевод фото в формат webp, интеграцию форм и ссылок на WhatsApp, настройку фильтров на странице аниматоров и исправление отображения видео. Также необходимо создать шаблон внутренней карточки программы аниматоров и внести правки в мобильную версию страницы шоу программы.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Необхідно вирішити проблеми на сайті Wordpress після додавання плагіна Elementor. Потрібно виправити відображення значків (соцмереж, телефон) та налаштувати лого на сайті. Зверніть увагу на шаблон 'Logistic Transport'.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для посадки верстки на платформу WordPress. Идеальный кандидат должен быстро выполнять задания и иметь опыт работы с данной CMS. Ожидается качественное выполнение работы в краткие сроки.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перенести товары с сайта на платформе Opencart на сайт, работающий на OcStore. Нужно сохранить всю информацию, включая урлы, изображения и другие данные. Движки схожи, что упростит процесс миграции.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется специалист для доработки существующего сайта на платформе WordPress. Необходимы знания систем управления контентом (CMS) и опыт работы с WordPress. Подробности будут предоставлены кандидатам.Закрыт3 года назад
Необходимо разработать систему бронирования номера в отеле на базе Wordpress. Требуется возможность редактирования заказов в админке, а также поиск свободных номеров по параметрам (количество взрослых, детей, даты). На страницах номеров должна быть функция бронирования, возможно добавление уведомлений о бронировании по СМС.Закрыт3 года назад
Требуется внести правки на сайте, основанном на Django, для устранения проблем с сохранением материалов в админской панели. Необходимы знания системы управления контентом (CMS) и опыт работы с Django.Закрыт3 года назад