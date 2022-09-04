Wordpress доработка

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Закрыт4 заявки957 просмотров

Доброго дня.

Потрібно вирішити проблему на wordpress: після додавання плагіна Elementor значкі (соцмереж, телефон і.т.п) всі значкі перетворилися на квадратики.

Ще одна неверху було лого демоконтента, я його видалила, поставила своє, але місця по ширині не вистачає.

Задача:

1. Значкі

2. Лого зверху 

Сайт: https://www.sigmabroklogistics.com.ua/

шаблон сайта: https://ru.wordpress.org/themes/logistic-transport/

Заздалегідь дякую.

Ольга

ElementorWordPress
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Olgaweb2019
Ольга 
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