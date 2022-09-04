Необходимо доработать сайт на WordPress с установленным шаблоном. Задачи включают изменения в верстке, добавление мультиязычности, регистрацию и авторизацию пользователей с загрузкой фотографий, создание личного кабинета, разработку собственного плагина для наполнения разделов и ведение рейтинга пользователей. Рассматриваются только опытные специалисты из РФ и Белоруссии.
Wordpress доработка
Доброго дня.
Потрібно вирішити проблему на wordpress: після додавання плагіна Elementor значкі (соцмереж, телефон і.т.п) всі значкі перетворилися на квадратики.
Ще одна неверху було лого демоконтента, я його видалила, поставила своє, але місця по ширині не вистачає.
Задача:
1. Значкі
2. Лого зверху
Сайт: https://www.sigmabroklogistics.com.ua/
шаблон сайта: https://ru.wordpress.org/themes/logistic-transport/
Заздалегідь дякую.
Ольга
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