Необходимо доработать сайт на WordPress с установленным шаблоном. Задачи включают изменения в верстке, добавление мультиязычности, регистрацию и авторизацию пользователей с загрузкой фотографий, создание личного кабинета, разработку собственного плагина для наполнения разделов и ведение рейтинга пользователей. Рассматриваются только опытные специалисты из РФ и Белоруссии.
Переробити корзину Joomla + Joomshopping
Доброго дня. Потрібно внести деякі зміни у корзину Joomshopping. Зараз використовується quick-checkout. 1. Перенести місто в інший рядок та зробити залежність від способу доставки, щоб заповняти тільки тоді, коли доставка Новую Поштою. 2. Також треба підтягувати на українскій версії сайту міста українскьою мовою. 3. На пристроях MAC не зразу спрацьовує пошук містами, потрібно декілька разів натиснути.
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