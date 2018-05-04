limanekTanuha

Требуется обновить базу данных товаров с помощью PHP и MySQL. Необходимо реализовать обновление информации через готовые формы и обеспечить зависимый вывод цены в форме. Опыт работы с базами данных и формами обязателен.
Сайт, где можно найти врача быстро - Медкомпас
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $500Базы данных4 заявкиЗакрытгод назад
Необхідно внести зміни у корзину Joomshopping. Перенести місто в новий рядок з умовою заповнення тільки при доставці Новою Поштою. Потрібно також підтягнути міста українською мовою на українській версії сайту. Виправити проблему з пошуком міст на пристроях MAC, де потрібно кілька разів натискати для активації.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужен опытный программист для создания модуля скидок для компонента JoomShopping. Что должен делать модуль: 1. должна быть привязка к производителям. То есть возможность ставить на товары каждого отдельного производителя скидки. 2. также ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад