limanekTanuha

Татьяна Лимайнек limanekTanuha

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Сайт, где можно найти врача быстро - Медкомпас

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать обновление в базе и внести несколько правок mysql + php

    $500

    Требуется обновить базу данных товаров с помощью PHP и MySQL. Необходимо реализовать обновление информации через готовые формы и обеспечить зависимый вывод цены в форме. Опыт работы с базами данных и формами обязателен.

    Настройка баз данныхHTMLMySQLPHP
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Переробити корзину Joomla + Joomshopping

    Необхідно внести зміни у корзину Joomshopping. Перенести місто в новий рядок з умовою заповнення тільки при доставці Новою Поштою. Потрібно також підтягнути міста українською мовою на українській версії сайту. Виправити проблему з пошуком міст на пристроях MAC, де потрібно кілька разів натискати для активації.

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать модуль (аддон) JoomShopping

    Нужен опытный программист для создания модуля скидок для компонента JoomShopping.  Что должен делать модуль: 1. должна быть привязка к производителям. То есть возможность ставить на товары каждого отдельного производителя скидки.    2. также ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад