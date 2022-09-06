Необходимо проверить все ссылки в шаблонном файле OpenCart на работоспособность. Убедитесь, что каждая ссылка корректна и ведет на нужные ресурсы. Задача требует внимательности и точности при тестировании.
Сайт на WordPress
Есть сайт на WordPress. В нёс есть ряд моментов, которые нужно поправить.
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