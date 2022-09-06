Сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок995 просмотров

Есть сайт на WordPress. В нёс есть ряд моментов, которые нужно поправить.

WordPress
3 года назад
petruchap
Юрий 
33 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Данило
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Олег
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 отзывов
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Володимир
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Антон
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
3 года назад
Сергей
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Борис
 
41 год
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
19 отзывов
3 года назад

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