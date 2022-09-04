Написати стилі до квіза

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок241 просмотр

Всім привіт

Потрібно терміново привести ось цю сторінку : https://wordpress-534553-1993492.cloudwaysapps.com/quiz/

відповідно до дизайну:

https://www.figma.com/file/FCznMvkIlcsatQpXoKVLe6/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%3A-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B0?node-id=2967%3A6172

Функціонал написаний, потрібно написати стилі

Нажаль терміни піджимають

Дякую

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