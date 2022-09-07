Верстка html css

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Закрыт147 заявок1350 просмотров

Верстка сайта, примерно две страницы, по макету в figma

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