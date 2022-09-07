Необходимо сделать копию сайта с HTML-версткой, включающей интеграцию оплаты Stripe и получение уведомлений о заказе. Ожидается уникализация верстки, если это возможно. Сайт состоит из нескольких страниц и имеет плеер. Важна быстрая реализация проекта без использования WordPress.