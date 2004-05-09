Качественно и в срок - вёрстка сайтов.БЭМ,адаптивность.Flexbox,CSS3,HTML5,JavaScript,jQuery.

Моя цель - предоставить качественную услугу на рынке

Работая со мной вы экономите:

1.Деньги.Качественно разрабатываю адаптивную вёрстку на основе ваших макетов на ПК что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

2.Нервы.Просьбы пожелание и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на вёрстку. В течении недели после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

-Готов приступить уже

-Не нарушаю сроки

-Всегда довожу дело до конца

-не беру предоплату

-Всегда на связи

Род занятий:

-Вёрстка кроссбраузерная , адаптивная ,валидная. Только чистый код.

-Верстаю на Figma,PSD,Sketch.

-Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.

-CSS/JS анимация сайтов

-верстаю на Gulp, HTML5 ( PUG ), CSS3 ( SASS / SCSS ), Bootstrap, jQuery.

Онлайн с 10 до 20 по Киеву, выходные: суббота, воскресенье.