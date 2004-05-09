Моя цель - предоставить качественную услугу на рынке
Работая со мной вы экономите:
1.Деньги.Качественно разрабатываю адаптивную вёрстку на основе ваших макетов на ПК что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
2.Нервы.Просьбы пожелание и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на вёрстку. В течении недели после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail:[email protected]
- Discrord:Nikita#7526
-Готов приступить уже
-Не нарушаю сроки
-Всегда довожу дело до конца
-не беру предоплату
-Всегда на связи
Род занятий:
-Вёрстка кроссбраузерная , адаптивная ,валидная. Только чистый код.
-Верстаю на Figma,PSD,Sketch.
-Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.
-CSS/JS анимация сайтов
-верстаю на Gulp, HTML5 ( PUG ), CSS3 ( SASS / SCSS ), Bootstrap, jQuery.
Онлайн с 10 до 20 по Киеву, выходные: суббота, воскресенье.
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