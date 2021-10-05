HTML-верстка сайтов, верстка сайтов на конструкторе Тильда

Занимаюсь адаптивной, кроссбраузерной версткой сайтов с помощью чистого кода, а также с помощью конструктора Тильда.

Могу перевести с английского на русский тексты на общую, не узкоспециализированную тематику.

Всегда на связи. Бесплатные правки в течении 10 дней после принятия проекта. Верю, что любую проблему можно решить с помощью конструктивного диалога

Телеграм для связи: https://t.me/strike90

Примеры работ: https://www.weblancer.net/users/Rafis1work/portfolio/