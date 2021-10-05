Rafis1work

Рафис Шигапов Rafis1work

 
33 годаРоссия/Казань
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
HTML-верстка сайтов, верстка сайтов на конструкторе Тильда

Занимаюсь адаптивной, кроссбраузерной версткой сайтов с помощью чистого кода, а также с помощью конструктора Тильда.
Могу перевести с английского на русский тексты на общую, не узкоспециализированную тематику.

Всегда на связи. Бесплатные правки в течении 10 дней после принятия проекта. Верю, что любую проблему можно решить с помощью конструктивного диалога

Телеграм для связи: https://t.me/strike90

Примеры работ: https://www.weblancer.net/users/Rafis1work/portfolio/

Верстка сайтаHTML
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
79016414389
Константи 
49 летРоссия
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
год назад
Прототип лэндинга, сделанный в Ворде, перенести на Тильду
Уже повторно сотрудничаю с Рафисом, все мои пожелания исполнены в точности, работа сдана в срок, и даже небольшой недочет, обнаруженный уже после оплаты, был немедленно исправлен. Однозначно рекомендую.
Уже не первая работа с Константином. Всё прошло без нареканий. Постановка задачи ясная. Коммуникация на высоком уровне. Оплата произведена в срок согласно изначальной договоренности. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
79016414389
Константи 
49 летРоссия
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$2
10 баллов
год назад
Отредактировать сайт на Tilda
Все сделано быстро и точно по ТЗ. Сразу видно, что Рафис профи своего дела. Однозначно рекомендую.
Задача была поставлена четко и ясно. Всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
raiseman
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
2 года назад
Правка сайта на Tilda
Быстро, качественно. Получил то что нужно.
Адекватный и надежный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
petruchap
Юрий 
31 годРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
2 года назад
Правки на Тильде
всё гуд
Хорошо поработали
Ответный отзыв