HTML-верстка сайтов, верстка сайтов на конструкторе Тильда
Занимаюсь адаптивной, кроссбраузерной версткой сайтов с помощью чистого кода, а также с помощью конструктора Тильда.
Могу перевести с английского на русский тексты на общую, не узкоспециализированную тематику.
Всегда на связи. Бесплатные правки в течении 10 дней после принятия проекта. Верю, что любую проблему можно решить с помощью конструктивного диалога
Телеграм для связи: https://t.me/strike90
Примеры работ: https://www.weblancer.net/users/Rafis1work/portfolio/
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Верстка лендинга по доставке газа7 просмотров
- Многостраничный сайт строительной компании5 просмотров
- Лендинг по дизайну интерьера8 просмотров
- Лендинг по электросамокатам (Тильда)9 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
год назад
Уже повторно сотрудничаю с Рафисом, все мои пожелания исполнены в точности, работа сдана в срок, и даже небольшой недочет, обнаруженный уже после оплаты, был немедленно исправлен. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Уже не первая работа с Константином. Всё прошло без нареканий. Постановка задачи ясная. Коммуникация на высоком уровне. Оплата произведена в срок согласно изначальной договоренности. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
$2
10 баллов
год назад
Все сделано быстро и точно по ТЗ. Сразу видно, что Рафис профи своего дела. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Задача была поставлена четко и ясно. Всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
$3
10 баллов
2 года назад
Быстро, качественно. Получил то что нужно.
Ответный отзыв
Адекватный и надежный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
$3
10 баллов
2 года назад
всё гуд
Ответный отзыв
Хорошо поработали