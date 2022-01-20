Правка сайта на Tilda

Веб-программированиеЗавершен9 заявок639 просмотров
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Есть лендинг на тильде, который криво настроен. Некоторые блоки не на своих местах, что-то уехало, особенно на мобильных. Нужно это дело привести в порядок.

Tilda
2 года назад
raiseman
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Rafis1work
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
2 года назад
$3
2 дня
Быстро, качественно. Получил то что нужно.
Адекватный и надежный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
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