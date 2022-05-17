Alex_Ochnev

Нешаблонные сайты на платформе Tilda

Доброго времени суток!

Меня зовут Александр, я занимаюсь веб-дизайном и созданием сайтов на платформе Tilda.

Буду Вам полезен, если планируете запуск своего проекта в интернете. Я не делаю сайт по шаблонам, каждый проект индивидуален и имеет уникальный дизайн. Прошел курс PRO в школе Тильды, возможны небольшие доработки кодом.

Если вам нужен аккуратный сайт, с уместной красивой анимацией, а не шаблон от ученика 3-х дневных курсов, то буду рад помочь)))