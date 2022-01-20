Закрыть от индексации страницы фильтрации Opencart

Добрый день! У меня есть достаточно большой проект - дашборд для клиентов вложивших деньги в ценные бумаги. Вот как выглядит макет: https://www.figma.com/file/JzsmRrMU4x5tpUyyc7OtVT/SW%3A-Dashboard-2021-10-07?node-id=0%3A1 Я ищу сработанную команду программистов php/node.js для бекенда и vue.js для фронтенда. Вот примеры ТЗ которые мне ...