Закрыть от индексации страницы фильтрации Opencart

Мультиязычный ПРОЕКТ (3 языка), состоит и 3 частей: 1) Публичная часть - это 5 страниц с ЧПУ (управление из ЛК администратора); 2) ЛК пользователя - это зона, где пользователь получает доступ в каталог объектов недвижимости; (Функционал ЛК пользователя: ...
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Есть категория товаров, любая.
Нужно закрыть от индексации товары которые фильтруются Journal фильтром справа.
https://ledshop.com.ua/svetodiodnaya-lenta/?page=2
К примеру на страницах пагинации в прописано:
Также нужно и на другие, к примеру https://ledshop.com.ua/svetodiodnaya-lenta/?fa45=5%20%D0%BC%D0%BC
Фильтр от Journal 3.
Модуль noindex уже установлен
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