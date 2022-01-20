Закрыть от индексации страницы фильтрации Opencart

Веб-программированиеЗавершен2 заявки622 просмотра
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Есть категория товаров, любая.

Нужно закрыть от индексации товары которые фильтруются Journal фильтром справа.

https://ledshop.com.ua/svetodiodnaya-lenta/?page=2

К примеру на страницах пагинации в прописано:

Также нужно и на другие, к примеру https://ledshop.com.ua/svetodiodnaya-lenta/?fa45=5%20%D0%BC%D0%BC

Фильтр от Journal 3.

Модуль noindex уже установлен

OpenCart
2 года назад
ArtWebPro
Юрий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
2 года назад
$6
1 день
RUB
Хороший приятный опыт работы с Алексеем. Еще буду обращаться. Рекомендую
Хороший заказчик, понятное задание, всегда на связи, однозначно рекомендую!
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